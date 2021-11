Limburgse burgemeesters starten informatiecampagne om veehouders te overtuigen wolf fence te plaatsen

"Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over hoe die sensibiliseringscampagne in de praktijk moet gebeuren", gaat Lantmeeters verder. "Daar moeten we even over nadenken maar zullen we toch snel werk van maken. Waarschijnlijk zal het informeren vooral via de gemeentelijke infokanalen gebeuren maar dat eenduidige informatie de sleutel is naar succes, daar zijn we het nu al eens over", besluit Lantmeeters.