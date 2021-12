Limburgse gouverneur roept op tot extreme voorzichtigheid: "We zijn de slechtste van de coronaklas op dit moment"

"In onze provincie worden we geconfronteerd met bijna vier keer zoveel besmettingen als in onze vorige piek", zo vat de gouverneur de meest recente cijfers samen. "We zitten met weekgemiddelde van boven de tienduizend nieuwe besmettingen, intussen zou het al twaalfduizend kunnen zijn. Ons vorig record was gemiddeld 3.000 per week."



"Enkel en alleen door de vaccins vertalen deze cijfers zich niet in een hogere ziekenhuisopname dan de vorige golven, maar de snelheid waarmee de ziekenhuiscijfers stijgen, is hallucinant. Dat zorgt ervoor dat de ziekenhuizen in de problemen komen", vult Lantmeeters aan. "Ook het beroepsleven wordt geraakt. We zitten met 200 bedrijven in Limburg waar minstens 5 besmettingen zijn, en waar de werking in de problemen komt."