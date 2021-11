Mensen zijn geëvolueerd om heel hun leven fysiek actief te zijn en hebben dat nodig om gezond te blijven

"Het belangrijkste punt om te onthouden is dat onze lichamen fysieke activiteit nodig hebben om gezond oud te worden, omdat we nu eenmaal geëvolueerd zijn om ons hele leven lang actief te blijven. In het verleden was dagelijkse fysieke activiteit nodig om te overleven, maar vandaag moeten we kiezen om aan lichaambeweging te doen, om vrijwillig fysieke activiteiten te verrichten in het belang van onze gezondheid en fitheid", zei Lieberman.



Het onderzoeksteam hoopt dat de studie het moeilijker zal maken om die boodschap te negeren.

De niveaus van fysieke activiteit zijn wereldwijd gedaald omdat machines en technologie menselijke handenarbeid vervangen hebben. Uit een recente studie van het lab van Lieberman blijkt dat Amerikanen nu wel een halfuur per dag minder fysieke activiteit verrichten dan 200 jaar geleden.

Het advies van de onderzoekers is dan ook: Kom uit je stoel en doe aan lichaamsbeweging.

"De sleutel is iets te doen, en te proberen om dat plezierig te maken zodat je het zult blijven doen", zei Lieberman. "Het goede nieuws is dat je niet even actief moet zijn als een jager-verzamelaar. Zelfs kleine hoeveelheden fysieke activiteit - slechts 10 tot 20 minuten per dag - verminderen je risico op overlijden al aanzienlijk."

De studie van het Harvard-team is gepubliceerd in PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Harvard University.