Nederlandse Omroep Brabant haalt logo's van auto's wegens bedreigingen

De ingreep staat niet op zichzelf. Eerder besloot ook de NOS, de landelijke omroep, alle logo's en stickers om dezelfde reden van hun wagens te halen. Hoofdredacteur Renzo Veenstra stelt dat verslaggevers zich veilig moeten voelen in hun auto, zeker als situaties waar zij verslag van doen een bedreigend karakter krijgen. Zij voelen zich nu niet veilig. Veenstra stelt dat de auto's door de logo's "juist een soort schietschijf zijn geworden".

Alle stickers worden maandag verwijderd. Veenstra spreekt van "een triest dieptepunt". De dreigementen worden zowel op locatie geuit als per mail of aan de telefoon. Omroep Brabant gaf eerder in de media al aan dat er met regelmaat extra beveiliging moest worden geregeld bij het hoofdkantoor vanwege alle dreigementen.

Het aantal incidenten tegen journalisten is tijdens de coronacrisis flink toegenomen, ook in Nederland dus. Met regelmaat worden er journalisten belaagd, bespuugd of nageschreeuwd tijdens protesten tegen de coronamaatregelen of op plekken waar de maatregelen niet worden nageleefd.