Nieuw testcentrum voor Meetjesland opent de deuren in Aalter

In het testcentrum in Aalter zullen aanvankelijk 60 coronatests per dag kunnen worden afgenomen, maar dat kan stijgen naar 120. Iedereen uit het Meetjesland kan er terecht maar je moet vooraf wel een afspraak maken en een testcode aanvragen.

Burgemeester De Crem (CD&V/N-VA) van Aalter: "De huisartsen van Huisartsenwachtpost Meetjesland werden overspoeld door mensen die wilden getest worden. En anderzijds zitten we ook, zoals in de rest van het land, met de toename van het aantal besmettingen. Dit testcentrum is het spiegelbeeld van het testcentrum dat al in Eeklo functioneert."