Bovenleiding van trein in Harelbeke zwaar beschadigd door vrachtwagen met laadbak: "Nog zeker de hele dag hinder"

Vandaag zullen er geen treinen meer rijden tussen Kortrijk en Oudenaarde. Aan een overweg in Harelbeke heeft deze ochtend rond 10 uur een vrachtwagenchauffeur de bovenleiding van de 2 sporen zwaar beschadigd. Omdat de bovenleidingen over een afstand van 500 meter moeten hersteld worden, zal het nog even duren voor er terug treinverkeer mogelijk is. Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, de spoorbeheerder: "Onze werknemers zullen de rest van de dag bezig zijn met de herstellingswerken. Waarschijnlijk zullen we deze nacht en misschien morgenvoormiddag ook nog moeten doorwerken. Later vandaag weten we hoe groot de schade exact is en hoe lang het zal duren."

De NMBS legt tijdelijk vervangbussen in tussen Kortrijk en Oudenaarde. Andere treinen richting Gent worden omgeleid via Deinze.