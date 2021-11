De sluipwegen naar een coronapas: van besmettingsafspraakjes tot handel in valse certificaten 

De Economische Inspectie ontving tussen 28 oktober en 22 november een totaal van 21 meldingen via het Meldpunt Fraude over het te koop aanbieden van valse Covid Safe Tickets. De meerderheid van de meldingen gaat over aanbiedingen van Covid Safe Tickets via fictieve socialemediaprofielen.

De fraudeurs verzenden vanuit een account een persoonlijk bericht met de mededeling dat niet-gevaccineerde personen een CST kunnen aankopen. Om dit valse ticket te verkrijgen moet je vervolgens via kanalen als WhatsApp of Telegram contact opnemen. Ook via die kanalen op zich, zijn oplichters terug te vinden die valse certificaten aanbieden. Meestal gaat het om profielen aangemaakt in het buitenland.