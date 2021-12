Onderbroeken moeten helpen om te weten wat er allemaal in de Kempense grond zit

Het gaat om een onderzoek van de Bodemkundige Dienst van België, met de steun van het provinciebestuur van Antwerpen. Er worden kantoenen onderbroeken in de grond gestopt om na enkele weken te zien wat de grond met die onderbroeken heeft gedaan. Op een veld in Geel zijn nu alvast twee slipjes uit de bodem gehaald. Ze vertoonden verschillende gaatjes. "De wormen en andere beestjes in de Kempsense grond doen dus echt wel hun werk", vertelt Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde van de provincie Antwerpen in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen. "Er zaten ook bacteriën en schimmels op en dat vertelt ook wat over de samenstelling van de ondergrond. Met die informatie kunnen landbouwers, tuiniers en mensen met een tuin aan de slag om te weten hoe ze hun grond moeten bewerken. We hebben onder meer gezien dat mensen die een gazon hebben veel te veel kalk gebruiken en dat is niet nodig." Het onderzoek is gestart in de Zuiderkempen maar ook de bodem in de rest van de Kempen is nog interessant om met onderbroeken te onderzoeken, zegt de gedeputeerde nog.