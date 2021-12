Onderzoekers hoopvol: "Ook volgend jaar minder processierupsen in Noordoost-Limburg"

Door het minder goede weer in de lente en de zomer was er dit jaar opvallend minder hinder van processierupsen in onze provincie. En uit onderzoek van het PNC blijkt dat de rupsen zich minder goed hebben kunnen voortplanten. "We hebben 150 stalen genomen van nesten van processierupsen in de regio Bree, Kinrooi en Maaseik en in de Nederlandse provincie Gelderland", vertelt onderzoeker Toon Willems. "En uit de stalen uit onze provincie zijn nadien minder vlinders gekomen dan verwacht. We hebben ook gemerkt dat er ook best veel natuurlijke vijanden in die nesten zaten, zoals sluipwespen en sluipvliegen. We denken dat er een natuurlijk evenwicht begint te ontstaan."