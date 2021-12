Ontwerp nieuwe brug over de Leie tussen Lauwe en Wevelgem is klaar, met groene zone en waterbuffering

Langs de Leie komen er hogere bruggen om grote schepen door te laten, ook tussen Wevelgem en Lauwe. Het ontwerp van die nieuwe brug is klaar en werd vandaag voorgesteld aan het publiek. In het ontwerp is er ook rekening gehouden met fietsers en wandelaars, vertelt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg. "Er komt een slanke boogbrug, met in het verlengde een vlakke brug. Daarbij komt er een groene zone, die regenwater zal opvangen, als het nodig is. Daarnaast is er een picknickweide voorzien, waar wandelaars en fietsers even de tijd kunnen nemen om uit te blazen."