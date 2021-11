Oost-Vlaanderen verbiedt fuiven en dansfeesten tot 26 december: welke evenementen mogen nu wel en niet? 

Oost-Vlaanderen zag de voorbije dagen en weken een versnelling in de vierde golf. Een op de vijf mensen die zich vandaag laat testen, is positief. Zo'n 448 Oost-Vlaamse ziekenhuisbedden zijn op dit moment ingenomen door covidpatiënten. "Oost-Vlaanderen heeft een reproductiecijfer van 1,5 en dat is het hoogste van alle provincies", verduidelijkt Van Cauter de ernst van de situatie.

"Onze zorg kreunt onder de epidemie, 43 procent van de bedden op intensieve zorgen is reeds ingenomen en daardoor kan andere dringende zorg niet worden verstrekt. Dat is onaanvaardbaar. Ik doe wat van mij wordt verwacht, aanvullende maatregelen nemen om het virus in te dijken."