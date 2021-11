Opgelet voor valse kortingen naar aanleiding van Black Friday: "Houd de prijzen in de gaten en vergelijk goed"

U heeft het misschien al gemerkt, in het straatbeeld of in uw mailbox: heel wat bedrijven en winkels bieden grote kortingen aan op hun producten en diensten, naar aanleiding van Black Friday eind deze week. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) roept op om waakzaam te blijven voor valse kortingen. Want niet alle verbluffende kortingen zijn dat in de praktijk ook.