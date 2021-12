Opvoeder topsportinternaat  vrijgesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het hof van beroep heeft een opvoeder topsportinternaat in Gent vrijgesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In eerste aanleg kreeg hij nog een voorwaardelijke celstraf van acht maanden, en een boete omdat hij de billen van een leerlinge regelmatig had aangeraakt en pikante lingerie voor haar had gekocht. "Je gedrag was onethisch en onbetamelijk", zei de voorzitter. "Maar het is geen aanranding."