Orde der Artsen over zwart geld bij dokters: "Beschamend, men schendt het vertrouwen voor een habbekrats"

De Inspecteur krijgt van verschillende luisteraars dezelfde vraag: "Waarom komt het bedrag dat ik betaal aan de dokter niet overeen met het bedrag dat er op het getuigschrift staat?" Sonia Glorieux uit Herzele moest 45 euro betalen terwijl er op haar getuigschrift maar 40 euro staat. "Dus eigenlijk probeert hij vijf euro in het zwart bij te verdienen. Als de arts dat bij 20 patiënten per dag doet, verdient hij 100 euro extra."

Ann Vermeulen uit Kortrijk krijgt een getuigschrift waar 63 euro op vermeld staat. "Maar wanneer ik vraag om met de kaart te betalen, is het plots nog maar 60 euro. De dokter schrapt zelfs het oorspronkelijke bedrag. "

"Diep beschaamd"

Michel Deneyer van de Orde der Artsen is geschokt door de vele getuigenissen. "Deze verhalen ontgoochelen mij en ik ben beschaamd dat artsen en zorgverstrekkers zich laten kennen voor zulke kleine bedragen." Volgens Deneyer moet het bedrag op het getuigschrift voor verstrekte hulp overeenkomen met het geïnde bedrag. "Tot op de eurocentiem na, daar is wetgeving over."

Sommige artsen vullen geen bedrag in op het ontvangstbewijs. En ook dat is niet correct. "Het bedrag moet ingevuld worden en zelfs gehandtekend en gedateerd zijn. Artsen die dit niet doen, zijn in strijd met de fiscale wetgeving."

Bij digitale getuigschriften is sjoemelen moeilijker. "Er is dan een onmiddellijk digitaal bewijs van betaling. Dan kunnen artsen niet zomaar het bedrag wijzigen."

Vertrouwensbreuk

Deneyer is stellig: wanneer artsen een hoger bedrag aanrekenen dan er op het getuigschrift vermeld staat, dan gaat het om zwart geld. "Er is een vertrouwensband tussen patiënt en arts. Je moet als patiënt blindelings kunnen vertrouwen op je zorgverlener want je moet je lichaam en jezelf onderwerpen aan de dokter en zijn of haar kennis. Als je begint te knabbelen aan die vertrouwensrelatie, dan ondermijn je een lange vertrouwensrelatie voor een habbekrats."

Daarnaast kunnen die paar extra euro's voor sommige patiënten een verschil maken. "Er leven drie à vier miljoenen Belgen op de grens van armoede. Die paar euro's extra kunnen op het einde van de maand het verschil maken."

Een klacht indienen

Patiënten die bij hun arts meer moeten betalen dan het bedrag dat vermeld staat op het getuigschrift kunnen zeker actie ondernemen. "Je kan je arts erover aanspreken. Maar je kan ook een klacht indienen bij de Provinciale Raad van de Orde der Artsen. Wij zullen in eerste instantie een goed gesprek hebben met de arts." De contactgegevens voor jouw provincie vind je hier.

Je kan zeker ook contact opnemen met je ziekenfonds. "Als een arts in een bepaalde regio dit vaker doet, dan zullen zij dat ook merken."