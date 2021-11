Overleg tussen politiebonden en minister Verlinden (CD&V) afgelopen, bonden: "Een fiasco, acties gaan gewoon door"

"De boodschap die we vandaag gekregen hebben was meer dan onvoldoende om eventueel te stoppen met acties", aldus Medo. "Het zou kunnen dat er opnieuw stiptheidsacties komen. Politiemensen hebben het gehad, ze zijn ontgoocheld en boos. Ze willen oplossingen. Twintig jaar is er niets gebeurd, er is 6 maanden onderhandeld. Nu opnieuw met een lege doos wandelen gestuurd worden, dat pikt niemand, en zeker niet de politie."