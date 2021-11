Parket Antwerpen waarschuwt voor hackers die kinderen afpersen na het bemachtigen van intieme beelden

Het gaat vooral om het hacken van accounts van Instagram en Snapchat, sociale media waar veel kinderen gebruik van maken. "Ze krijgen een link doorgestuurd van vrienden maar daar blijken hackers achter te zitten. Er wordt dan aangemoedigd om op een link te klikken en dan loopt het helemaal mis", zegt Kristof Aerts van het parket.

"De hackers nemen de controle over de account over en zo kunnen ze zien of er intieme beelden te vinden zijn. Omdat we al verschillende meldingen kregen, willen we zo snel mogelijk ingrijpen en waarschuwen. Probeer publieke wifi-verbindingen te vermijden en geef geen persoonlijke informatie prijs. Klik ook niet te snel op links. Wees bovendien erg voorzichtig waar je intieme foto's opslaat. Als je dat doet op je eigen account en telefoon, blijf je kwestbaar voor hacking."

De hackers vragen aan de kinderen nog meer foto's. Als ze dat weigeren, wordt ermee gedreigd om de foto's overal te verspreiden.