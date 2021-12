Politie waarschuwt voor vaccinatie- en herstelbewijzen die via sociale media worden aangeboden

"Wij hebben een melding gekregen dat iemand via social media reclame zou ontvangen hebben om zo'n bewijs te ontvangen in zijn corona-appcheck", zegt korpschef Steve Provost van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. "Maar wij willen de mensen waarschuwen hier niet op in te gaan. Als u dat toch doet en u gebruikt zo'n bewijs in cafés of restaurants, bent u zelf ook nog strafbaar", besluit Provost.