Van "Ongevaccineerd sperma is nieuwe bitcoin" tot "Vaccinazi macht frei": slogans coronabetogers Brussel onder de loep

Een klassieker in het verzetsmilieu is het Guy Fawkes-masker. Sinds de kaskraker "V for vendetta’" (2005) duikt het zowel off- als online geregeld op. In die film, gebaseerd op een stripreeks uit de jaren tachtig, neemt de gemaskerde verzetsheld "V" het in zijn eentje op tegen een totalitair regime dat Groot-Brittannië regeert.



Voor het masker van V is dan weer losjes gekeken naar de gelaatstrekken van Guy Fawkes, een Engelse militair die zich tegen koning James I verzette en in de nacht van 5 november 1605 het paleis van Westminster probeerde opblazen. Het plan mislukte, Fawkes werd publiekelijk opgehangen en de Britten maakten er zelfs een feestdag van, maar zijn gezicht leeft voort in tal van hedendaagse protesten tegen institutionele macht.

Vooral in de Occupy-beweging, die de macht van de economische elite aanklaagt, is het masker bijzonder populair. Daarnaast verschuilen ook de leden van internationaal hackerscollectief Anonymous zich achter de iconische snor-sik-combo. De boodschap is duidelijk: een totalitair regime zal nooit winnen van het anonieme volk. Die symboliek wordt nu dus ook vertaald naar de coronaprotesten.