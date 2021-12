Nieuw stripalbum van Suske en Wiske gewijd aan liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships

"Twee jaar geleden belde Paul Geerts me. Op kerstavond was dat, denk ik", zegt Bert van Dijk, voorzitter van Mercy Ships België. "Hij schreef al jaren voor Suske en Wiske en wilde zijn laatste album over Mercy Ships schrijven. Dat vond ik meteen fantastisch! Dat geeft ons de nodige bekendheid in België, in Nederland, in Europa. Dat is heel belangrijk om donors en vrijwilligers aan te trekken."