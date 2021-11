Sven de Leijer krijgt in eindejaarsterugblik "Vrede op aarde" Siska Schoeters naast zich als gastvrouw

De basis van "Vrede op aarde" blijft dezelfde: Sven de Leijer blikt al voor het vijfde jaar op zijn eigenzinnige manier terug op het afgelopen jaar. Hij ontvangt zelf de gasten in de studio, maar de "Vrede op aarde"-awards worden uitgereikt onder het toeziend oog van collega Siska Schoeters. Zij is dit jaar de gastvrouw in de chalet in de Ardennen, waar de bekende jury zich over de verdeling van die prijzen buigt. De opnames met Siska en de jury in de chalet zijn al achter de rug.

Siska is voor het eerst bij "Vrede op aarde" betrokken, nadat Sven en zijn partner droevig nieuws in de privésfeer te verwerken kregen. Hun zwangerschap verliep niet zoals gepland. Ze hebben hun ongeboren kindje tegen het einde van de zwangerschap aan verloren.

In december gaat de Leijer weer aan de slag, om de studio-opnames voor "Vrede op aarde" voor zijn rekening te nemen. Het programma zal tijdens de kerstvakantie te zien zijn op Eén.