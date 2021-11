Tegenstanders van ring rond Anzegem protesteren aan het  provinciehuis Boeverbos in Brugge: "Hebben 4.000 protestbrieven ingestuurd"

Tegenstanders van de geplande ring rond Anzegem hebben geprotesteerd aan het provinciehuis Boeverbos in Brugge. Daar ging gestemd worden over een reserveringsstrook, zodat er een omleggingsweg rond Anzegem kan worden aangelegd en er minder vrachtwagens door het centrum moeten. Maar die plannen stoten op veel verzet, zo ook van actievoerder Ghislain Claerbout. "Dit is geen goede oplossing voor de lokale bevolking en het is bovendien slecht voor het klimaat", geeft hij mee.