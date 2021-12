Nu de vaccinatiecentra heropenen, worden vrijwilligers weer opgetrommeld: "Ik sta te popelen" 

"Ik heb daar niet over getwijfeld, ik sta te popelen. Ik heb geen medische achtergrond, dus ik ben een steward. Ik help mensen die in een rolstoel zitten, ik check of mensen koorts hebben, ik begeleid mensen naar de spuitkabines, het is een veelzijdige functie en dat maakt het heel tof. Ik doe zowat alles behalve het vaccineren."

Jos wilde graag helpen tijdens de coronacrisis en heeft zich kandidaat gesteld nog voor de stad Tienen een oproep deed. "Sommige vrijwilligers zijn in de tussentijd op zoek gegaan naar ander vrijwilligerswerk, maar ik ben er zeker van dat we het wel kunnen bolwerken. Het is fijn om andere vrijwilligers opnieuw terug te zien. Dat is bijna een grote familie geworden. Ik heb er vrienden voor het leven aan overgehouden."