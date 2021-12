Vakantiedomein Kosmos in Westouter krijgt nieuw leven ingeblazen: "Volledig restaureren volgens de regels voor beschermd erfgoed"

Het bekende vakantiedomein Kosmos op de Rodeberg in Westouter krijgt opnieuw een hotel. Het verblijf bestaat al 90 jaar en was altijd een populaire plaats voor jongerenvakanties, maar sinds 2005 stond het te verkommeren. Wanneer er begin 2020 sprake was van afbraak, grepen Hendrik Daem en Nathalie Lermytte in. "Erfgoed, in combinatie met natuur, ligt mijn vrouw nauw aan het hart en wanneer we hoorden dat Kosmos gedeclasseerd ging worden, hebben we onze interesse in het domein geuit", vertelt hij.