Vier brandstichtingen in appartementsgebouw in Evere, parket is op zoek naar de dader

In een appartementsgebouw aan de Oud-Strijderslaan in Evere brak gisteren op drie plaatsen brand uit. Vorige week was er ook al twee keer een brand in het gebouw en vorige zondag brandde het in de kelder. Het ging telkens om kleinere branden met veel rookontwikkeling. De schade viel mee en er raakte ook niemand gewond.