Vlaamse gamers en TikTok-influencers kanten zich tegen de sigaret

Uit de jaarlijkse leerlingenbevraging van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) blijkt dat 1 op de 20 jongeren tussen 12 en 15 jaar regelmatig rookt. Bij jongeren in BSO ligt dat aantal met 16,3 procent nog aanzienlijk hoger dan in het ASO, waar 4,2 procent van de jongeren aangeeft regelmatig naar sigaretten te grijpen. Het tabaksgebruik bij jongeren daalde de voorbije decennia wel, maar het probleem blijft en de jongeren zich nog altijd weinig bewust is van de ernstige gevolgen van roken.

Maar hoe dring je door tot een leeftijdsgroep die wil experimenteren en weinig luistert naar klassieke sensibiliseringscampagnes? Kom op tegen Kanker slaat de handen in elkaar met de Belgische 'gaming community' en de populairste TikTok-influencers. Alles gebeurt in hun eigen leefwereld en interesses, via hun vertrouwde kanalen, in hun eigen taal en met influencers waarmee jongeren zich kunnen identificeren.