Oud-president van Zuid-Korea Chun, die macht greep na coup en opstand in 1980 bloedig neersloeg, is overleden

Chun Doo-hwan, die na een militaire staatsgreep in 1979 president was van Zuid-Korea, is overleden. Hij was 90 jaar en stierf thuis in de hoofdstad Seoel. Tijdens een grote rechtszaak in 1995, in Zuid-Korea "de rechtszaak van de eeuw" genoemd, werd Chun schuldig bevonden aan muiterij, verraad en omkoping.