Vlaamse vrijwilligers bouwen  volledige wijk van overstroomd Waals dorp weer op: "Loodgieters mogen zich altijd aanbieden"

"De sporthal is intussen volledig in orde gebracht. Ook een deel van het gemeentehuis is al klaar. Deze week wordt het gas weer aangesloten en dan kunnen de twee gebouwen weer in gebruik genomen worden. Vanaf nu willen we ook de woningen aanpakken. Daarvoor zoeken we algemene aannemers uit onze regio die bereid zijn om 1 of 2 woningen te "adopteren", zodat de werken veel sneller gaan", zegt Luc. Vrijwilligers kunnen contact opnemen via de website van de vzw 1000 Handen.