VS brengt deel van oliereserve op de markt: "Prijs aan pomp en populariteit president zijn communicerende vaten"

De olie komt uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR), die goed is voor meer dan 600 miljoen vaten, verspreid over zoutgrotten in Texas en Louisiana. Ze worden normaal ingezet in noodsituaties, zoals orkanen.

Oliebedrijven kunnen ruwe olie uit de reserves ontvangen om ze later -plus rente- terug te geven aan de overheid. 32 miljoen vaten zullen op die manier worden geleend. Daarnaast kan olie uit de voorraden rechtstreeks worden verkocht aan oliebedrijven voor raffinage. Hier gaat het om een versnelde verkoop van 18 miljoen vaten, die eerder al was goedgekeurd door het Congres.