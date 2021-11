Biedt een boosterprik extra bescherming en had die een vierde golf kunnen voorkomen?

In sommige landen is de boosterprik al veel vaker gezet. Zo is in Israël al bijna de helft van de bevolking driemaal met Pfizer gevaccineerd. In de zomermaanden was er een snelle stijging te zien in het aantal besmettingen daar, een piek die intussen weer bedwongen is. Tegelijkertijd met de start van die derde prik, werden strengere maatregelen doorgevoerd. “Het is onmogelijk om in te schatten welk aandeel die derde prik heeft, en welk aandeel de maatregelen, maar ze hebben zeker beide een effect”, zegt Johan Neyts, viroloog aan de KU Leuven.

Experimentele studies toonden al een stijging in het aantal antistoffen na die derde prik, maar antistoffen zeggen op zich weinig over het percentage bescherming. Over de bescherming tegen besmetting en ziekte zijn de eerste resultaten uit Israël ook positief, al zijn die voorlopig beperkt tot de korte termijn. En dat is logisch, zegt Van Gucht. “Een vaccin geeft altijd een boost aan je immuunsysteem".