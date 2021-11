Werkstraf voor jongeman die jongen in elkaar had geslagen in Puurs-Sint-Amands

Het slachtoffer dacht dat hij had afgesproken met een meisje maar in plaats daarvan doken zeven jongens op. Die sloegen hem in elkaar. De jongen hield er een blauw oog, een gewonde kaak en oorsuizen aan over. Van de aanval werden beelden gemaakt en die kwamen uiteindelijk ook bij de moeder van het slachtoffer terecht. Zij deelde de beelden op sociale media en ze lieten veel mensen niet onberoerd. Er werden zelfs manifestaties georganiseerd om het slachtoffer te steunen. Een eerste bijeenkomst liep uit de hand, nadat iemand met een wagen probeerde in te rijden op de massa. Twee dagen later volgde een nieuwe manifestatie. Van de zeven daders waren er zes minderjarig. Die verschenen eerder al voor de jeugdrechter. De meerderjarige dader heeft nu een werkstraf van 120 uur gekregen.