Uber Eats of Uber Weeds? Vanaf nu kan je in Canada cannabis bestellen via de populaire bezorgingsapp

"We zullen de regelgeving en kansen voor de markt nauwlettend in de gaten blijven houden", meldt een woordvoerder van Uber aan de BBC. Voorlopig is het enkel in Ontario mogelijk om via Uber Eats wiet te bestellen. "Naarmate de lokale en federale wetten evolueren, zullen we mogelijkheden onderzoeken met handelaars die in andere regio's actief zijn."