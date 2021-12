Zenneterrassen moeten water opnieuw dichter bij de Hallenaars brengen

Dat gebeurt door middel van drie Zenneterrassen. Het eerste, dat vandaag werd geopend (zie foto) aan de Leide, is ingericht als een verblijfsplek waar je je in hartje Ardennen waant. Het terras in het Albertpark, vlakbij het Heilig Hart & College, werd als een potentieel klaslokaal opgevat dat over de rivier uitkraagt, met ook een mooi uitzicht voor mensen die minder goed te been zijn of in een rolstoel zitten. Het derde terras, in Buizingen, zit nog in de ontwerpfase.