Zware dodentol bij busongeval in Bulgarije: zeker 45 doden, onder wie ook kinderen

Een bus uit Noord-Macedonië is om 2 uur vanmorgen om een nog onbekende oorzaak in brand gevlogen. Dat gebeurde op een snelweg in het westen van het land, op 40 kilometer van de hoofdstad Sofia. "Er zijn zeker 45 of 46 passagiers om het leven gekomen, van wie 12 minderjarigen", heeft de verantwoordelijke voor rampenbestrijding gezegd op de Bulgaarse staatstelevisie. "Zeven passagiers zijn gered en met brandwonden naar een ziekenhuis in Sofia gebracht". De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De bus zou gecrasht zijn tegen de veiligheidsreling en dan in brand zijn gevlogen, of andersom. De omgeving, in de buurt van het plaatsje Bosnek, is afgesloten. De snelweg, de zogenoemde Struma, was in die omgeving net gerenoveerd met Europese subsidies.