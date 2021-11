11-jarige Enno uit Heffen start met kinderkrant: "Ik moest zelf altijd de grotemensenkrant lezen"

De kinderkrant belicht zowel serieuze als de ietwat luchtigere items. "Dat kinderen vanaf 10 jaar een mondmasker moeten dragen bijvoorbeeld, ik heb die persconferentie gevolgd. Maar ik schrijf evengoed over een hond die multimiljonair is, of over Kinderrechtendag of de Warmste Week of dino's die licht geven en tot leven komen."