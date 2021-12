42% van alle Vlaamse erosieprojecten uitgevoerd in Limburg: Sint-Truiden en Gingelom steken er met kop en schouders bovenuit

In Limburg zijn er minder erosiecoördinatoren dan in de rest van de Vlaamse provincies, maar toch zijn ze de projectenkampioen, zegt Coenegrachts. 42 procent van het totale aantal projecten komen uit Limburg. "We mogen daar terecht fier op zijn. Vooral in Zuid-Limburg, waar de problematiek meer voelbaar is, werken ze echt aan erosiebestrijding." In Tongeren werden de afgelopen jaren 33 projecten voltooid, in Gingelom 36.