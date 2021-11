Overlegcomité bereikt akkoord over veiling 5G-licenties  

In de tweede helft van volgend jaar zullen we wellicht ook in ons land 5G hebben. In juni keurde de Kamer het wetsontwerp over de veiling van de 5G-rechten voor mobiel internet goed.

Nu is er door het Overlegcomité ook een akkoord bereikt. 5G is een pak sneller dan het huidige 4G, en betekent dus een nog betere digitale internettechnologie.