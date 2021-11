"Den Otto" uit Eén-reeks "Eigen kweek" is terug in West-Vlaanderen: "Wel al de motor opgeblazen"

Niet alleen voor Mathias, maar ook voor mensen uit de streek, is het een iconische wagen. “Iedereen herkent hem. Zeker hier in de Westhoek is het een icoon. De wagen stond in Limburg, de andere kant van het land, en is nu thuisgekomen.”

Na de aankoop werd de wagen grondig getest in Frankrijk om te kijken hoe hij rijdt en functioneert. De Rally van Kortrijk afgelopen weekend was zijn groot debuut. Maar net zoals in de reeks heeft de wagen mankementen. "Bij de eerste proef van de rally, in Moeskroen, vielen de lichten uit toen we aan de start kwamen”, vertelt hij. “Het was donker en er stonden amper lichten langs de baan. Maar we zijn er met de schrik en zonder kleerscheuren vanaf gekomen.”

Maar bij de derde ronde is het fout gelopen. “We reden iets vlotter en sneller en zo hebben we de motor opgeblazen. We zijn nu op zoek naar een andere motor. Hopelijk vinden we die tegen volgend seizoen, maar ik heb er een goed oog in. De ultieme droom is de Rally van Ieper rijden, over de Grote Markt kunnen rijden.”