3 blanke mannen schuldig bevonden aan de dood van zwarte jogger Ahmaud Arbery in VS-staat Georgia

In de Verenigde Staten werd uitgekeken naar de uitspraak van de jury over de dood van Ahmaud Arbery. Die 25-jarige zwarte man werd in februari vorig jaar zonder aanleiding door drie mannen achtervolgd en doodgeschoten. Het slachtoffer was gewoon aan het joggen, in de havenstad Brunswick in de zuidelijke staat Georgia. De drie daders zijn vandaag veroordeeld.