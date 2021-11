Angèle openhartig in nieuwe Netflix-docu: "Mijn coming-out is van me gestolen, ik had er graag zelf over beslist"

Angèle blikt met veel warmte terug op haar jeugd in een creatief nest, met een comédienne als moeder en een muzikant als vader. Al was er ook een keerzijde aan hun succes, vindt de zangeres.

"Hun succes beperkte zich tot België, maar ik had toch het gevoel dat we opgroeiden in hun schaduw. "Ik ben maar de dochter van", dacht ik. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik me moest bewijzen."

Kort na de release van haar debuutsingle "La loi de Murphy" in 2017 kampt Angèle trouwens met paniekaanvallen, door haar plotse en overdonderende succes. "Het was tegelijk wat ik altijd had gewild, maar ik was ook bang voor wat er mij te wachten stond."

Vader Serge Van Laeken, bekend onder zijn artiestennaam Marka, geeft toe "dat onze kinderen onder onze roem hebben geleden, alleen wisten we dat destijds niet", zo klinkt het. "Maar nu zijn de rollen omgedraaid, en ben ik vooral "de vader van"." Al heeft Angèle zich daar naar eigen zeggen "al voor verontschuldigd".