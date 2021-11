Gerecht rolt drugsbende in Antwerpse haven op, parket: "Onderzoek startte met brandweerman die in dok moest springen"

"Ze worden ervan verdacht om in totaal meer dan 800 kilogram aan cocaïne te hebben verscheept via de haven van Antwerpen", aldus Kristof Aerts van het parket. "Het onderzoek ging op een opmerkelijke manier van start, toen in de zomer van vorig jaar een brandwacht van een havenbedrijf op een kaai door meerdere mensen werd aangevallen op een brutale manier. Hij kon ontsnappen door in het havendok te springen", aldus Aerts nog. De brandweerman kon zich nadien verstoppen en kon via de bemanning van een schip alarm slaan.