Vaginale ongemakken? Onderzoek toont aan dat bakkersgist dé oplossing is

75% van de vrouwelijke bevolking krijgt ooit te kampen met vulvovaginale candidiasis of simpelweg een vaginale schimmelinfectie. "En dat probleem wordt vaak onderschat", vertelt UCLL-studente Jade Michiels uit Kortrijk-Dutsel bij Holsbeek. "Zo'n schimmelinfectie kan inderdaad onschuldig zijn, maar het kan ook gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn." Al is dat eerder uitzonderlijk, vult onderzoeker Liesbeth Demuyser aan. "Dit is enkel het geval bij mensen van wie het immuunsysteem ernstig verzwakt is. Deze personen liggen vaak ook op een intensive care unit en krijgen standaard antischimmel medicatie toegediend."

Maar de huidige behandeling werkt niet altijd en daar hebben Michiels en Demuyser verandering in proberen brengen. En die verandering komt uit onverwachte hoek: "Het gist gebruikt om brood te bakken, bakkersgist, zou vrouwen kunnen helpen bij een vaginale schimmelinfectie", vertelt Michiels. "Ook gist, gebruikt voor de productie van bier, is bruikbaar." Het gist zou dienst doen als probioticum. Een probioticum is een levend organisme dat de gastheer een voordelige gezondheidssituatie oplevert. Bakkersgist zal er namelijk voor zorgen dat de drie belangrijkste eigenschappen aanwezig bij een schimmelcel, nodig voor een infectie, onderdrukt worden. Zo zal het gist ervoor zorgen dat de schimmel minder groeit, en de vrouw beter beschermen tegen schimmelcellen.

Beluister hier het interview met Jade Michiels of lees verder onder het audiofragment.