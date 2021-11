Geen coronapatiënten op intensieve zorg, maar Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde  stelt toch behandelingen uit

“Het is de overheid die vraagt om andere behandelingen uit te stellen in het kader van fase 1B van de coronacrisis, en daardoor gaan we bepaalde handelingen moeten uitstellen zoals endoscopie en ambulante zorg bij pijn", zegt woordvoerster Helena Polfliet. "Op dit moment hebben wij in ons ziekenhuis 10 patiënten en niemand op intensieve zorg. Het is een moeilijke evenwichtsoefening, want je houdt bedden vrij voor coronapatiënten en dat moet ook, maar we zetten ons intussen schrap voor de stijgende coronabesmettingen. Het is ook belangrijk dat de mensen die op intensieve zorg moeten belanden ook nog een bed krijgen. Als er nog een leeg bed staat voor een coronapatiënt is dat niet altijd makkelijk om een patiënt uit te leggen waarom die bijvoorbeeld nog langer op de spoedafdeling ligt."