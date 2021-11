BEKIJK - Belgisch skydiveteam HayaBusa doet het weer: voor 12e keer op rij goud op WK voor militairen

In Doha in Qatar is het Belgische skydiveteam HayaBusa militair wereldkampioen formatiespringen geworden. Voor het topsportteam van Defensie was het al de twaalfde overwinning op een rij. Het doel van formatiespringen is om tijdens een vrije val sprong van 35 seconden zoveel mogelijk opgelegde figuren te maken met 4 parachutisten. Een cameraman die meespringt, filmt alles. Bekijk hierboven (in de app) of hieronder (op desktop) hoe de Belgische kampioenen de klus klaarden.