Bende autodieven opgepakt in de Zennevallei

"In totaal konden vijftien feiten aan de bende gelinkt worden, waarvan dertien effectieve diefstallen en twee pogingen", vertelt Adang. "Afgelopen week werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Vilvoorde. Hierbij werden twee voertuigen en een grote som cash geld in beslag genomen. Twee twintigers uit Sint-Pieters-Leeuw, een 35-jarige man uit Vilvoorde en één persoon zonder geldige verblijfplaats van 45 jaar oud werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste."