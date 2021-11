Bond Beter Leefmilieu tegen nieuwe eeuwigdurende vergunning voor olieraffinaderij Total in haven van Antwerpen

"Bovendien vinden we niet dat een olieraffinaderij een eeuwigdurende vergunning moet krijgen. Total verwerkt ruwe aardolie tot benzine en diesel, dat zijn fossiele brandstoffen. Dat is toch een aflopend verhaal? We gaan meer en meer met elektrische wagens rijden. Het is aan Total om zich her uit te vinden zodat het bedrijf in de toekomst nog kan bestaan en een voorloper kan zijn voor de rest van de wereld. Er zijn zeker mogelijkheden om duurzamer te werken, zoals met waterstof bijvoorbeeld", besluit Van Hauwaert.