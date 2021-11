Interesse in een brandweerwagen? Brandweerzone Rand verkoopt een exemplaar uit 1993

Brandweerzone Rand, in het ruime gebied rond de stad Antwerpen, verkoopt een deel van zijn oud materieel omdat dat aan vervanging toe is. Pronkstuk is een oude brandweerwagen uit 1993. Geïnteresseerden kunnen bieden via een veiling. Er is heel wat interesse, ook uit het buitenland. Daar krijgen sommige voertuigen een tweede leven en doen ze nog dienst als brandweerwagen.