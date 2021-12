Brivibaplein wordt terug Peerdenbilk

Oorspronkelijk zou het nieuwe plein in Zedelgem Peerdenbilk heten, een toponiem naar het volksgebruik in de zestiende eeuw. Maar in 2018 besliste het gemeentebestuur tot de naam Briviba om een link te leggen met de 12.000 Letse krijgsgevangenen. Die verbleven op het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Britse gevangenenkamp in Vloethemveld. “Het klopt dat er daardoor heel wat commotie is ontstaan”, legt schepen van erfgoed Jurgen Dehaemers (CD&V) uit. “Het was toen geen ondoordachte beslissing maar we hebben in een eerste stap toch beslist het plein de oorspronkelijke naam terug te geven.” Sommigen zagen in de Nederlandse vertaling “Bevrijding”, een verheerlijking van de Letse gevangenen. Een groot deel onder hen collaboreerde met Nazi-Duitsland en nam de wapens op tegen de Rusland.