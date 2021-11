Burgeroorlog in Ethiopië escaleert: steeds meer landen en Verenigde Naties halen hun mensen weg

Onderhandelingen falen

Geen nieuws van het front

Het is zeer moeilijk om uit te vissen hoe de situatie op het terrein verloopt. De pers, maar ook hulpverleners, worden op afstand gehouden en er is nauwelijks communicatie mogelijk. Het conflict brak uit in november 2020 in Tigray, tussen het Ethiopische leger en het TPLF, het Tigrese Volksbevrijdingsfront. (foto zie boven) Dat had 20 jaar zelf de macht in heel Ethiopië. Eerst leek het leger het conflict snel te beslechten. Maar de voorbije maanden zijn de Tigreërs opgerukt naar het zuiden. Ze hebben Tigray in handen en ook dele, van de regio's Amhara en Oromo. Ze zouden nu de hoofdstad Addis Abeba tot op 200 kilomer zijn genaderd.