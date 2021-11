Cafébazen rond Jan Breydelstadion nemen zelf extra coronamaatregelen: "Geen bandje, geen bier"

De cafébazen zullen zelfs op eigen kosten controleurs inzetten om de supporters te controleren. "Het is ook in ons eigen belang, dat iedereen minstens toch dat Covid Safe Ticket kan voorleggen. Het gaat niet over 100 man die hier zal staan. We verwachten wel 2000 supporters. We willen hier geen grote besmettingen veroorzaken."

Club Brugge speelt vanavond om 21 uur een levensbelangrijke wedstrijd in de Champions League tegen Leipzig. Als Club verliest, dan zijn ze zo goed als zeker uitgeschakeld. Een gelijkspel of winst betekent Europese overwintering, wat een stunt van formaat zou zijn.