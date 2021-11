Aantal coronabesmettingen in scholen sterk gestegen, zowel bij leraren als leerlingen

Voor Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB's, zijn de cijfers ook geen verrassing. “We zien het al een tijdje aankomen en horen ook bij onze centra dat het aantal besmettingen in de hele samenleving, maar zeker ook in de scholen fameus toeneemt.”

Grielens ziet een duidelijk verschil tussen het aantal besmettingen in de lagere en de middelbare scholen. “We zien we dat de meerderheid van de besmettingen voorkomt in de lagere scholen, bij de groep van leerlingen die niet gevaccineerd is.” Kinderen tussen 5 en 11 jaar mogen immers niet gevaccineerd worden, omdat het Europees Geneesmiddelenagentschap hiervoor nog niet het licht op groen heeft gezet.

“Op het moment dat er een grote viruscirculatie is in de samenleving, begint het in de lagere scholen uit de hand te lopen”, besluit Grielens. “Daarom is het belangrijk dat je in de hele samenleving voldoende preventieve maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de algemene viruscirculatie zo laag mogelijk blijft. Dat is de beste garantie om de scholen zo normaal mogelijk te laten functioneren.”